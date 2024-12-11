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عربي-دولي

بوتين: نقف معا من أجل بناء نظام عالمي ديمقراطي عادل

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:10
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الإسلامية سواء على المستوى الثنائي، وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي"، بحسب "روسيا اليوم".

ووجه رسالة الى المجتمعين في مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" في ماليزيا ونشرها الكرملين : "من المهم في ظل الوضع الدولي الحالي المعقد أن تكون مواقفنا تجاه القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي متقاربة، وهذا ما تؤكده المسألة التي تتصدر الاجتماع الحالي للمجموعة لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية الناشئة. نقف معا من أجل بناء نظام عالمي ديمقراطي عادل، يقوم على المساواة وسيادة القانون الدولي، عالم يخلو من أي شكل من أشكال التمييز والدكتاتورية وضغوط العقوبات".
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وأشار إلى أن "الاجتماع سيبحث مجموعة واسعة من القضايا بينها حل النزاعات والأزمات الإقليمية، ومكافحة التهديد الإرهابي الذي يستحق اهتماما خاصا".

وقال : "من المهم أيضا التفكير في تنسيق الجهود في مجالات التعليم والتوعية من أجل مواجهة انتشار الفكر المتطرف بشكل أكثر فعالية".

وأمل بأن "تكون مناقشات الاجتماع بناءة وهادفة، وتسهم الأفكار والمبادرات التي ستطرحها المجموعة في مواصلة تطوير التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والعالم الإسلامي".
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