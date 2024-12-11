مفوضية اللاجئين في لبنان: عودة السوريين يجب أن تكون طوعية وكريمة

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أكدت مفوضية اللاجئين في لبنان، على حق اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم في الوقت الذي يختارونه، مشددة على ضرورة أن تكون العودة "طوعية وآمنة"، وذلك في ظل الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي فصائل مسلحة زمام الأمور.وقالت الناطقة باسم المفوضية، دلال حرب، في تصريحات إن لجميع اللاجئين "الحق الأساسي في العودة إلى وطنهم في الوقت الذي يحددونه، ويجب أن تكون عمليات العودة طوعية وكريمة وآمنة".وتابعت بالقول إن المفوضية "على استعداد لدعم اللاجئين العائدين حينما تسمح الظروف بذلك، مع التشديد على أنه في أوقات عدم اليقين هذه، هناك ضرورة لمنح اللاجئين المرونة لتقييم الظروف عند عودتهم، مثل القيام بزيارات استطلاعية".وأشارت حرب إلى أن الأوضاع على الأرض في سوريا "تتغير، ويحاول العديد من الأشخاص تقييم تأثير التطورات الأخيرة على الوضع داخل البلاد، ومدى الأمان المتوفر، وما إذا كان الوقت مناسبًا للعودة أم لا".