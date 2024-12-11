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عربي-دولي

أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:00
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ذكرت "العربية" أنّه منذ الهجوم الخاطف الذي شنّته "إدارة العمليات العسكرية" وفصائل أخرى معها الأسبوع الماضي، والذي أطاح بالنظام السوري الذي حكم البلاد لأكثر من 50 عاماً، بقي السؤال الأبرز عن مصير عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.
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فقد أعلنت روسيا أنها منحت الأسد وعائلته حق اللجوء، مشيرة إلى أنه نقل إليها بأمان.

إلا أن شخصيات كماهر الأسد الأخ الأصغر للرئيس السابق، ورامي مخلوف حوت الاقتصاد السوري سابقاً، وسهيل الحسن اللواء الأشهر وغيرهم، لم يعرف مصيرهم حتى اليوم.

وأفادت مصادر أن الأنباء التي يتم تداولها تشير إلى أن الأسد لم يخبر أحداً بهروبه.

وأضافت أن أهالي مدينة القرداحة التي تنتمي إليها عائلة الأسد، هجموا بعد سقوط النظام على بيوت العائلة حيث تم نهبها وتدمير محتوياتها.

كما لفتت إلى أنه جرى تداول أخبار بشأن خروج ماهر من القاعدة الروسية في حميميم باتجاه العراق، لكنها غير مؤكدة.

وتابعت أن رامي مخلوف اختفى تماما عن الأنظار بعد أن كان محتجزاً في بيته لسنوات بنفس المنطقة دون أن تعرف وجهته.

أما سهيل الحسن، فقالت إنه فر بعد معركة حماة وتحديداً السيطرة على جبل زين العابدين ولم يعرف طريقه حتى اليوم، لافتة إلى أنه لم يشارك في معارك حمص.

وتابعت المصادر أن إيهاب مخلوف شقيق رامي الأصغر، قد قتل على يدّ مسلحين لم تعرف هويتهم.

كما كشفت أن 8 ملايين دولار كانت بحوزة مخلوف حينما قتل. (العربية)
 
 
 
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