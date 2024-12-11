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عربي-دولي

ترامب: على السوريين التعامل مع الوضع الراهن بمفردهم دون مساعدة الغرب

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:40
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أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقب زيارته لفرنسا أن حل الصراع في أوكرانيا يشكل أولوية.
وأضاف في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" أن هناك الكثير من الأزمات في العالم، لكن حل القضية الروسية الأوكرانية يشكل أولوية.
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فيما يعتقد ترامب أنه على الرغم من أهمية الوضع في الشرق الأوسط أيضاً، إلا أنه أسهل حلا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
في ذات المقابلة صرح ترامب أن على السوريين التعامل مع الوضع الراهن بمفردهم دون مساعدة الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا.
وقال إن "هناك العديد من الأزمات في العالم. قبل بضعة أيام، بدأت في سوريا أزمة جديدة، إذ سيتعين عليهم التعامل معها بشكل كامل، لأننا (الولايات المتحدة) وفرنسا غير مشاركين في ذلك".
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها".
وأضاف قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس: "هذه ليست معركتنا، فلندع الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل".
المصدر: العربية
 
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