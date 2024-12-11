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عربي-دولي

قطر تُعلن إعادة فتح سفارتها في سوريا بعد إكمال الترتيبات

Lebanon 24
11-12-2024 | 05:40
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أعلنت قطر اليوم الاربعاء، في بيان، إعادة فتح سفارتها في سوريا قريباً، بعد إكمال الترتيبات اللازمة.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان رسمي، إن دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة.
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وأشار الى أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
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