يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه

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أفادت "العربية" أنه تمّ القاء القبض على سجان ومسؤول سابق في سجن صيدنايا.وأشارت إلى أنّ الرجل المذكور عمل في السجن منذ العام 2008، ويمتلك رموز فتح عدد من العنابر السرية.وكشفت أن السجان كان اشتبه به سابقاً حين حاول التسلل إلى السجن وسرقة بعض الوثائق، فألقت "إدارة العمليات العسكرية" القبض عليه.وبعد التحقيق معه، اعترف أنه كان يعمل في السجن، وأنه يمتلك معلومات عن عنبر سري في سجن صيدنايا. (العربية)