Advertisement

عربي-دولي

يعرف الكثير من الأسرار.. إلقاء القبض على مسؤول سابق في سجن صيدنايا وهذه معلومات عنه

Lebanon 24
11-12-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1291293-638695248243800238.jpg
Doc-P-1291293-638695248243800238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "العربية" أنه تمّ القاء القبض على سجان ومسؤول سابق في سجن صيدنايا.

وأشارت إلى أنّ الرجل المذكور عمل في السجن منذ العام 2008، ويمتلك رموز فتح عدد من العنابر السرية.

وكشفت أن السجان كان اشتبه به سابقاً حين حاول التسلل إلى السجن وسرقة بعض الوثائق، فألقت "إدارة العمليات العسكرية" القبض عليه.
Advertisement

وبعد التحقيق معه، اعترف أنه كان يعمل في السجن، وأنه يمتلك معلومات عن عنبر سري في سجن صيدنايا. (العربية)
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2024-12-13
10:14 | 2024-12-13
10:02 | 2024-12-13
10:00 | 2024-12-13
10:00 | 2024-12-13
09:49 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24