"العلاقات على وشك الإنهيار".. روسيا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى أميركا

Advertisement

لفتت روسيا إلى أن العلاقات مع واشنطن صدامية لدرجة تحتم على المواطنين الروس عدم السفر إلى الولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي؛ لأنهم معرضون لخطر "الملاحقة" من السلطات الأميركية، بحسب رويترز.وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن العلاقات مع واشنطن على وشك الانهيار.وصرحت الخارجية الروسية أن اهتمام الولايات المتحدة بالأوضاع في سوريا "مبالغ فيه"، مشددة على ضرورة دعم الاستقرار في البلاد.ودعت موسكو جميع الأطراف السورية إلى ضمان سيادة القانون، وحماية المدنيين، ومنع إراقة الدماء، في إطار الجهود الدولية لتحقيق السلام في سوريا.وأوضحت الوزارة أنه لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية، لكنها أكدت أن قنوات تبادل الإشارات بين الجانبين لا تزال مفتوحة، خصوصًا فيما يتعلق بخفض التوتر في المنطقة. (إرم نيوز)