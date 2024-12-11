19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"العلاقات على وشك الإنهيار".. روسيا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى أميركا
Lebanon 24
11-12-2024
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت روسيا إلى أن العلاقات مع واشنطن صدامية لدرجة تحتم على المواطنين الروس عدم السفر إلى الولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي؛ لأنهم معرضون لخطر "الملاحقة" من السلطات الأميركية، بحسب رويترز.
Advertisement
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن العلاقات مع واشنطن على وشك الانهيار.
وصرحت الخارجية الروسية أن اهتمام الولايات المتحدة بالأوضاع في سوريا "مبالغ فيه"، مشددة على ضرورة دعم الاستقرار في البلاد.
ودعت موسكو جميع الأطراف السورية إلى ضمان سيادة القانون، وحماية المدنيين، ومنع إراقة الدماء، في إطار الجهود الدولية لتحقيق السلام في سوريا.
وأوضحت الوزارة أنه لم تكن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية، لكنها أكدت أن قنوات تبادل الإشارات بين الجانبين لا تزال مفتوحة، خصوصًا فيما يتعلق بخفض التوتر في المنطقة. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
13:34 | 2024-12-10
10/12/2024 01:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
15:00 | 2024-12-10
10/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
13:00 | 2024-12-10
10/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج سارة أبي كنعان يتحدّث عن زوجته السابقة: "كانت أكبر مني" (فيديو)
Lebanon 24
زوج سارة أبي كنعان يتحدّث عن زوجته السابقة: "كانت أكبر مني" (فيديو)
10:49 | 2024-12-10
10/12/2024 10:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:11 | 2024-12-11
بلينكن إلى الأردن وتركيا لبحث ملف سوريا
10:00 | 2024-12-11
تمّ استهدافها.. تفاصيل عن "أسلحة" سوريا التي دمرتها إسرائيل
09:57 | 2024-12-11
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
09:44 | 2024-12-11
وزيرة ألمانيّة: ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين البلاد
09:35 | 2024-12-11
ما دور أوكرانيا في إسقاط الأسد؟
09:16 | 2024-12-11
"كل متورط لن ينال العفو".. تصريح جديد للجولاني فماذا قال؟
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 17:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 17:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 17:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24