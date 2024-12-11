19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ساعات الأسد الأخيرة في الحكم... هذه كانت أوامره قبل رحيله
Lebanon 24
11-12-2024
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر إنّ الرئيس السوري بشار الأسد رفض إلقاء خطاب التنحي عن السلطة بعد تسارع الأحداث التي بدأت بسيطرة إدارة العمليات العسكرية بقيادة هيئة تحرير الشام على حلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
Advertisement
وتابع أنه ومع تسارع الأحداث يوم السبت الماضي ورفض الأسد إلقاء خطاب التنحي، غادرت قيادات الجيش والأفرع الأمنية الضباط والمسؤولين من دمشق إلى منازلهم في القرى، خوفا من تنفيذ عمليات إغتيال.
ووفقا للمصادر فإن الأسد كان يُعوّل على دعم إيران، في حين تخلت عنه الفصائل الإيرانية بعد معركة حلب، كما تخلت عنه روسيا بالمشاركة العسكرية بعد انكسار قوات النظام السابق في حماة.
وكشفت أنه وفي الليلة الأخيرة قبل سقوط النظام تم حل الجيش بأوامر منه بعد الساعة 12 ليل الأحد 8 كانون الأول، ووصل الأمر إلى القطعات العسكرية عبر اللاسلكي بحل الجيش وخلع البزة العسكرية وارتداء اللباس المدني ومغادرة القطعات والثكنات العسكرية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
Lebanon 24
خرج مصابا وجنّ جنونه.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن هروب ماهر الأسد من دمشق
12:44 | 2024-12-10
10/12/2024 12:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
Lebanon 24
أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟
13:34 | 2024-12-10
10/12/2024 01:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
Lebanon 24
بعد قصور دمشق الفارهة.. كيف يعيش الأسد وعائلته في موسكو؟
15:00 | 2024-12-10
10/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
Lebanon 24
معقل "حزب الله" في سوريا.. ماذا حلّ بمدينة القصير؟
13:00 | 2024-12-10
10/12/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج سارة أبي كنعان يتحدّث عن زوجته السابقة: "كانت أكبر مني" (فيديو)
Lebanon 24
زوج سارة أبي كنعان يتحدّث عن زوجته السابقة: "كانت أكبر مني" (فيديو)
10:49 | 2024-12-10
10/12/2024 10:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-12-11
تمّ استهدافها.. تفاصيل عن "أسلحة" سوريا التي دمرتها إسرائيل
09:57 | 2024-12-11
"مخالف للشرع": دولة عربية يمنع فيها الاحتفال برأس السنة.. من هي؟
09:44 | 2024-12-11
وزيرة ألمانيّة: ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين البلاد
09:35 | 2024-12-11
ما دور أوكرانيا في إسقاط الأسد؟
09:16 | 2024-12-11
"كل متورط لن ينال العفو".. تصريح جديد للجولاني فماذا قال؟
09:00 | 2024-12-11
أحدهما قُتِلَ وبحوزته 8 ملايين دولار... ما مصير عائلة بشار الأسد؟
فيديو
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
11/12/2024 17:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
11/12/2024 17:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
11/12/2024 17:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24