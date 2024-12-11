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إقتصاد
وزيرة ألمانيّة: ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين البلاد
Lebanon 24
11-12-2024
|
09:44
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حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تداعيات رحيل السوريين على سوق العمل الألماني، وذلك في النقاش الدائر في برلين حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قالت فيزر: "ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين الذين يعملون هنا البلاد الآن".
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وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ما يهمنا هو أن نقدم للسوريين الذين يعيشون هنا ولديهم وظائف واندمجوا في المجتمع ولم يرتكبوا جرائم وأطفالهم يذهبون إلى المدارس، فرصة البقاء هنا والتواجد من أجل اقتصادنا".
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