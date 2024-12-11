أثارت الجدل... إعلاميّة شهيرة تُدافع عن بشار الأسد ماذا قالت؟ (فيديو)

شاهدت بالتلفزيون #بيت_بشار_الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق البيت عادي حداً وحتى الاطباق التي #سرقتها السيده من البيت عاديه لاتناسب بيوت قصور الحكام التي وأيناها او نسمع عنها … ولايتناسب بتاتاً مع ماكنا نسمعه عن نظام الأسد .. يبدو ان #السوريين سيكتشفون بعد فتره… pic.twitter.com/98aKIxzQzI
— فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) December 9, 2024
شاهدت بالتلفزيون #بيت_بشار_الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق البيت عادي حداً وحتى الاطباق التي #سرقتها السيده من البيت عاديه لاتناسب بيوت قصور الحكام التي وأيناها او نسمع عنها … ولايتناسب بتاتاً مع ماكنا نسمعه عن نظام الأسد .. يبدو ان #السوريين سيكتشفون بعد فتره… pic.twitter.com/98aKIxzQzI