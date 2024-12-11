أثارت الجدل... إعلاميّة شهيرة تُدافع عن بشار الأسد ماذا قالت؟ (فيديو)

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على سقوط بشار الأسد، معتبرة أنه ظُلِمَ.



وأثارت السعيد ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشارتها إلى أن الأسد، مظلوم من قبل السوريين.

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وقالت السعيد، عبر حسابها على موقع إكس: "إن السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".



وأشارت تعليقا على فيديو نشرته لدخول أشخاص إلى قصر الأسد، ونهب المقتنيات بداخله، بالقول: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".



وأضافت: "حتى الأطباق التي سرقتها السيّدة من البيت عادية". (عربي 21)

شاهدت بالتلفزيون #بيت_بشار_الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق البيت عادي حداً وحتى الاطباق التي #سرقتها السيده من البيت عاديه لاتناسب بيوت قصور الحكام التي وأيناها او نسمع عنها … ولايتناسب بتاتاً مع ماكنا نسمعه عن نظام الأسد .. يبدو ان #السوريين سيكتشفون بعد فتره… pic.twitter.com/98aKIxzQzI — فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) December 9, 2024 Advertisement