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عربي-دولي

أثارت الجدل... إعلاميّة شهيرة تُدافع عن بشار الأسد ماذا قالت؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2024 | 10:43
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علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على سقوط بشار الأسد، معتبرة أنه ظُلِمَ.

وأثارت السعيد ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشارتها إلى أن الأسد، مظلوم من قبل السوريين.
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وقالت السعيد، عبر حسابها على موقع إكس: "إن السوريين سيكتشفون لاحقا أنهم ظلموا الأسد".

وأشارت تعليقا على فيديو نشرته لدخول أشخاص إلى قصر الأسد، ونهب المقتنيات بداخله، بالقول: "شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق"، معتبرة أن "البيت عادي جدا أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام".

وأضافت: "حتى الأطباق التي سرقتها السيّدة من البيت عادية". (عربي 21)
 
 
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