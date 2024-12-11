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عربي-دولي

مفاجأة.. الأردن تكشف سرًا عن المعتقل المحرر من سجون سوريا!

Lebanon 24
11-12-2024 | 11:55
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كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأربعاء، أن المعتقل الذي أطلق سراحه في سجون النظام السوري السابق، ووصل إلى الأردن ليس هو أسامة البطاينة.

وأعلنت أن المفرج عنه من سوريا، لا تتطابق جيناته مع العائلة وفقا للفحوصات التي أجرتها إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في المديرية.
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وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن النتيجة النهائية أعلنت بعد أخذ عدد كبير من العينات لأشخاص من أقارب البطاينة و"تبينت أنها سلبية"، وأنه ليس "أسامة البطاينة".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، قد أكد أنه "جرى نقل -البطاينة- من دمشق إلى معبر جابر الحدودي (مع سوريا) حيث جرى استقباله".

مشيراً إلى أن الشخص المفرج عنه وجد فاقدا للوعي والذاكرة. (سكاي نيوز) 
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