كارثة.. ماذا كشف البشير عن خزينة سوريا؟

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وأضاف في حديثه لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن "البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء". (سكاي نيوز)