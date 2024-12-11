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إقتصاد

كارثة.. ماذا كشف البشير عن خزينة سوريا؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:19
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صرح رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا محمد البشير،اليوم الأربعاء، أن" خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي".

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وأضاف في حديثه  لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن "البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء". (سكاي نيوز) 

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