عن حرب غزة.. ماذا أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأميركي؟

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وأضاف البيان "أطلع الوزير كاتس وزير الدفاع أوستن على تطورات مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وقال إن هناك الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد سيسمح بإعادة جميع الرهائن، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأميركية". (الحرة)