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عربي-دولي

عن حرب غزة.. ماذا أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأميركي؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:37
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أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان له اليوم الأربعاء، إن "كاتس أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي، بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بما يشمل مواطنين أميركيين".
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وأضاف البيان "أطلع الوزير كاتس وزير الدفاع أوستن على تطورات مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وقال إن هناك الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد سيسمح بإعادة جميع الرهائن، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأميركية". (الحرة) 
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