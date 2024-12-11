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عربي-دولي

في جبال القلمون.. شاهدوا ما تم إكتشافه!

Lebanon 24
11-12-2024 | 14:45
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريف دمشق.
 
وأشار ناشطين إلى أن "النفق المكتشف مؤخرا، كان يستخدم لتخزين ونقل الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله".

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