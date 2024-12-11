في جبال القلمون.. شاهدوا ما تم إكتشافه!

تم اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريفردمشق

القلمون كانت قاعدةً لـ مليشيا حزب اللات يبدو ان مهنة هذه المليشيات هي حفر الانفاق واقامة اوكار الفئران#قسد_الارهابيه #قسد_الارهاب_الاصفر pic.twitter.com/Z5DPPgMUR2