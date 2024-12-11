في جبال القلمون.. شاهدوا ما تم إكتشافه!

تم اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريفردمشق
القلمون كانت قاعدةً لـ مليشيا حزب اللات يبدو ان مهنة هذه المليشيات هي حفر الانفاق واقامة اوكار الفئران#قسد_الارهابيه #قسد_الارهاب_الاصفر pic.twitter.com/Z5DPPgMUR2
— R M (@RajabMotaz1) December 11, 2024
تم اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريفردمشق
القلمون كانت قاعدةً لـ مليشيا حزب اللات يبدو ان مهنة هذه المليشيات هي حفر الانفاق واقامة اوكار الفئران#قسد_الارهابيه #قسد_الارهاب_الاصفر pic.twitter.com/Z5DPPgMUR2