آخر خبر عن مطار دمشق.. هل سيستأنف عمله قريباً؟

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وأكّد فلوح أنّه "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر"، مضيفاً "يمكن أن نبدأ بشكل سريع (عملية) مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها".