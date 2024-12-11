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آخر خبر عن مطار دمشق.. هل سيستأنف عمله قريباً؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 16:35
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أعلن مدير مطار دمشق أنيس فلوح المغلق منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أنّه سيستأنف عمله خلال أيام.

وأكّد فلوح أنّه "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر"، مضيفاً "يمكن أن نبدأ بشكل سريع (عملية) مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها".
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