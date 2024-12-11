"الجمعية العامة" تًطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.



وجاءت نتائج التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 دولة على النحو التالي: 158 صوتاً بالتأييد مقابل 9 أصوات بالرفض، و13 امتناعاً للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، و159 صوتاً مؤيداً و9 بالرفض، و11 امتناعاً لدعم وكالة "الأونروا".

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