بشأن أحداث سوريا.. أوستن يدعو إلى "تشاور وثيق" بين إسرائيل وأميركا

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أمس الأربعاء ان الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينها بأنه من المهم أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.وذكرت الوزارة في بيان "أكد الوزير أوستن على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث الجارية في سوريا".وأضافت أن أوستن أبلغ كاتس بأن واشنطن تراقب التطورات في سوريا،وأنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع.في غضون ذلك، هرع عدد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين إلى عقد اجتماعات في كل من تركيا والأردن ولبنان والعراق وإسرائيل، في سياق جهود هدفها الحفاظ على الاستقرار في سوريا ومحاولة دعم عملية الانتقال السياسي بمساعدة من الأمم المتحدة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه "في النهاية، هذه عملية يجب أن يقودها السوريون، وليس الولايات المتحدة، وليس أي دولة أخرى في المنطقة".وأضاف: "سنحمي مصالحنا الخاصة بينما نفعل ذلك، وسنتأكد من عدم عودة داعش (...) لكن ليس من حق الولايات المتحدة أن تحاول استخدام نفوذها لنملي عليهم أي مسار للمضي قدماً".وشدد على أن "هيئة تحرير الشام" قالت أخيراً "الأمور الصحيحة"، لكن أفعالها المستقبلية "تظل سؤالًا مفتوحاً". ولفت إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية معها أدوات يمكن استخدامها لمحاولة تشجيع زعماء سوريا الجدد على تعزيز عملية سياسية شاملة.(سكاي نيوز)