في دبي.. الصين تعقد اجتماعا للدول الخمس النووية

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عقدت الصين باعتبارها المنسق الحالي لآلية الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اجتماعا على مستوى الخبراء لأطراف الآلية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ أن الاجتماع جرى في مدينة دبي الإماراتية يوم 4 ديسمبر، وحضره ممثلون من الدول الخمس وهي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.وقالت إن "الأطراف أجرت مناقشة صريحة بشأن السياسات النووية، وتم الاتفاق على أن مثل هذه المناقشة تأتي في الوقت المناسب بهدف تعزيز التفاهم بشأن السياسات النووية لكل منها وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير".وأضافت المتحدثة أن الصين، بصفتها المنسق، ستواصل دعم المناقشات بين الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية.وفي وقت سابق انتقدت بكين تصريح البنتاغون حول عدم استبعاده تبادل الضربات النووية، على أن يبقى لدى واشنطن أسلحة نووية تستخدمها بعد انتهاء تبادل هذه الضربات.كما أكدت بكين رفضها القاطع للحرب النووية واستخدام السلاح النووي، ودعت لتحكيم المنطق والدبلوماسية في تسوية قضايا العالم.