Advertisement

عربي-دولي

بغالبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للنار بغزة

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1291585-638695822537048953.jpg
Doc-P-1291585-638695822537048953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بغالبية ساحقة دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر وصوّتت ضده خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوتت ضده، و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم"، وكذلك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضده واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
Advertisement

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة، ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بصدور القرار، قائلا "نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق".

وأضاف "سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش، المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"الكابوس" الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

وقبيل التصويت على النص، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، إنه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أن لا حاجة للتفاوض" أو لإطلاق سراح الأسرى، في وقت تحدثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين.

بدوره، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، إن "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، بحسب تعبيره. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2024-12-12
02:26 | 2024-12-12
02:23 | 2024-12-12
01:46 | 2024-12-12
01:39 | 2024-12-12
01:33 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24