Advertisement

عربي-دولي

كانت مذيعة أخبار.. ترامب يفاجئ إذاعة "صوت أميركا" بتعيين رئيسة جديدة لها

Lebanon 24
12-12-2024 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1291617-638695867425507221.jpg
Doc-P-1291617-638695867425507221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك ستعمل كمديرة جديدة لإذاعة "صوت أميركا" الممولة فيدراليًا.

وقال ترامب "سيتم تعيين ليك رئيسة الوكالة التالية المسؤولة عن إذاعة صوت أميركا "لضمان بث القيم الأميركية للحرية والليبرالية في جميع أنحاء العالم بشكل عادل ودقيق، على عكس الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".
Advertisement

وأضاف، في إشارة إلى الولاية التي انتخبت ترامب في نوفمبر لكنها صوتت للرئيس بايدن في عام 2020: "كانت كاري مذيعة أخبار محبوبة في أريزونا، والتي دعمتني بهامش قياسي، لأكثر من 20 عامًا".

وتعتبر ليك مؤيدة قوية لترامب ترشحت لمجلس الشيوخ الأميركي في أريزونا الشهر الماضي دون جدوى.

وكانت أيضًا مرشحة كحاكمة جمهورية لكنها خسرت في عام 2022 وطعنت في النتائج دون جدوى.

وكانت ليك لديها مسيرة إعلامية لمدة 30 عامًا في أريزونا قبل أن تتطلع إلى دخول السياسة.

وتأسست إذاعة "صوت أميركا" عام 1942 لمواجهة الدعاية النازية بأخبار ومعلومات غير متحيزة. وهي ممولة من قبل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وتخضع لميثاق طويل يتطلب قانونيًا من إذاعة صوت أميركا تقديم أخبار "دقيقة وموضوعية وشاملة" إلى الخارج.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:43 | 2024-12-12
02:26 | 2024-12-12
02:23 | 2024-12-12
01:46 | 2024-12-12
01:39 | 2024-12-12
01:33 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24