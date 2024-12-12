كانت مذيعة أخبار.. ترامب يفاجئ إذاعة "صوت أميركا" بتعيين رئيسة جديدة لها

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك ستعمل كمديرة جديدة لإذاعة "صوت أميركا" الممولة فيدراليًا.وقال ترامب "سيتم تعيين ليك رئيسة الوكالة التالية المسؤولة عن إذاعة صوت أميركا "لضمان بث القيم الأميركية للحرية والليبرالية في جميع أنحاء العالم بشكل عادل ودقيق، على عكس الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة".وأضاف، في إشارة إلى الولاية التي انتخبت ترامب في نوفمبر لكنها صوتت للرئيس بايدن في عام 2020: "كانت كاري مذيعة أخبار محبوبة في أريزونا، والتي دعمتني بهامش قياسي، لأكثر من 20 عامًا".وتعتبر ليك مؤيدة قوية لترامب ترشحت لمجلس الشيوخ الأميركي في أريزونا الشهر الماضي دون جدوى.وكانت أيضًا مرشحة كحاكمة جمهورية لكنها خسرت في عام 2022 وطعنت في النتائج دون جدوى.وكانت ليك لديها مسيرة إعلامية لمدة 30 عامًا في أريزونا قبل أن تتطلع إلى دخول السياسة.وتأسست إذاعة "صوت أميركا" عام 1942 لمواجهة الدعاية النازية بأخبار ومعلومات غير متحيزة. وهي ممولة من قبل حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وتخضع لميثاق طويل يتطلب قانونيًا من إذاعة صوت أميركا تقديم أخبار "دقيقة وموضوعية وشاملة" إلى الخارج.(العربية)