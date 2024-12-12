مجلة "تايم" تختار ترامب "شخصية العام".. وما سيفعله اليوم "شرف كبير"

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يقرع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس، جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يتم فيه اختياره "شخصية العام" لمجلة "تايم".وأكدت مصادر مطلعة على خطط المجلة هذا الأمر فيما رفض متحدث باسم "تايم" التعليق على الاختيار.وقال المتحدث إن المجلة "لا تعلق على اختيارها السنوي لشخصية العام قبل النشر. سيتم الإعلان عن اختيار هذا العام صباح 12 كانون الأول على موقع Time.com".وللاحتفال بالكشف عن غلاف المجلة، سيقرع ترامب جرس الافتتاح في بورصة نيويورك، حسبما قالت مصادر لصحيفة "بوليتيكو"، مبينة أن ترامب جلس لإجراء مقابلة واسعة النطاق مع المجلة الشهر الماضي.وحسب "رويترز" فإن قرع ترامب للجرس يدل على بداية أو إغلاق يوم التداول في أكبر بورصة في العالم، ويعتبر بمثابة شرف كبير.تاريخيا، كان هذا القانون مخصصا للمديرين التنفيذيين للشركات الذين يحتفلون بطرح عام أولي أو غيرها من المعالم الكبرى للشركات، ولكن المشاهير والسياسيين مثل رونالد ريغان، ونيلسون مانديلا، وأرنولد شوارزنيجر قد قاموا بهذا الفعل أيضا.ومنحت مجلة "تايم" لقب "شخصية العام" لترامب مرة واحدة من قبل، في عام 2016.وأطلقت على الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لقب "شخصية العام" في عام 2020، بعد أن هزما ترامب. وحصلت نجمة البوب تايلور سويفت على اللقب العام الماضي.يذكر أنه تم الإعلان عن القائمة المختصرة لشخصية العام في مجلة "تايم" يوم الاثنين عبر برنامج The Today Show على قناة NBC، وتضمنت ترامب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وكيت ميدلتون، وإيلون ماسك، وبنيامين نتنياهو.