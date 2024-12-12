ترامب: إستقالة مدير الـFBI يوم عظيم لأميركا

Advertisement

وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي الاستقالة من منصبه مع نهاية فترة الرئيس الحالي جو بايدن، بـ"يوم عظيم لأميركا".وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" إن "استقالة راي يوم عظيم لأميركا، التي ستنهي تحولها إلى سلاح لإدارة الظلم في الولايات المتحدة" وفق تعبيره.وأضاف "سنستعيد الآن سيادة القانون لجميع الأمريكيين" موضحا أنه "تحت قيادة كريستوفر راي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلي بشكل غير قانوني، دون سبب وعمل بجد على عزلي وتوجيه الاتهام إلي بشكل غير قانوني، وفعل كل شيء آخر للتدخل في نجاح ومستقبل أميركا".وتابع الرئيس الأميركي المنتخب: "لقد استخدموا سلطاتهم الواسعة لتهديد وتدمير العديد من الأميركيين الأبرياء، وبعضهم لن يتمكن أبدا من التعافي مما حدث لهم".ولفت ترامب إلى أن كاش باتيل هو المرشح الأكثر تأهيلا لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في تاريخ الوكالة "وهو ملتزم بالمساعدة في ضمان عودة القانون والنظام والعدالة إلى بلدنا مرة أخرى، وفي وقت قريب".وتابع ترامب "كما يعلم الجميع لدي احترام كبير لصفوف مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهم يحترمونني كثيرا، إنهم يريدون أن يروا هذه التغييرات بقدر ما أريد، ولكن الأهم من ذلك أن الشعب الأميركي يطالب بنظام عدالة قوي وعادل".وكان كريستوفر راي أعلن في بيان الأربعاء: "بعد أسابيع من التفكير الدقيق، قررت أن الشيء الصحيح للمكتب هو أن أخدم حتى نهاية الإدارة الحالية في كانون الثاني ثم أتنحى"، مضيفا: "هدفي هو الحفاظ على التركيز على مهمتنا وهذه هي أفضل طريقة لتجنب جر المكتب إلى المعركة وسط انتقادات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يسعى لتعيين فريقه".وأضاف أن قرار الاستقالة "لم يكن سهلا بالنسبة له" موضحا "أنا أحب هذا المكان، ومهمتنا، وشعبنا، لكن تركيزي كان دائما على فعل ما هو مناسب لمكتب التحقيقات الفيدرالي".