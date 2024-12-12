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ذكر موقع "Australian Broadcasting Corporation" الأسترالي أن "سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وجه ضربة أخرى كبيرة لـ "محور المقاومة" الإيراني، وفقاً لخبراء. فعلى مدى عقود من الزمان، كانت إيران تبني شبكتها من الفصائل المسلحة والوكلاء المتشابهين في التفكير لمواجهة القوة الاميركية والإسرائيلية في كل أنحاء الشرق الأوسط، لكن التحالف ضعف بشكل كبير على مدار العام الماضي. والآن، مع رحيل حليف إيران القديم الأسد، وسيطرة الجماعات المتمردة المعارضة لطهران على دمشق، أصبح مستقبل المقاومة موضع تساؤل".وبحسب الموقع، "إلى جانب إيران، كانت سوريا الدولة الوحيدة الفاعلة في محور المقاومة، إلى جانب فصائل بالوكالة مثل حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والمتمردين الحوثيين في اليمن. ولعبت سوريا دوراً حاسماً في التحالف، وكثيراً ما توصف بأنها "السلسلة الرئيسية" في الحركة، كما وكانت الرابط الجغرافي المهم الذي سمح لإيران بنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى حزب الله في لبنان.وقال علي المعموري، الباحث في دراسات الشرق الأوسط في جامعة ديكين، إن الأسد، الذي تولى السلطة في عام 2000، كان يعمل في الأساس كأمين. لقد سمح لعدة فصائل مسلحة بالعمل بحرية في معظم أنحاء البلاد ونقل الأسلحة والتمويل والمساعدات في كل أنحاء المنطقة. وقال المعموري إنه من دون نظام الأسد، فإن الدعم لحليف إيران الرئيسي، حزب الله، سوف ينقطع إلى حد كبير.وأضاف: "سيكون حزب الله أكثر عزلة في لبنان"."وتابع الموقع، "قال داني سيترينوفيتش، وهو زميل غير مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن سقوط الأسد كان "مسماراً آخر في نعش محور المقاومة الإيراني"، ويأتي ذلك في أعقاب الضرر الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالفعل بحماس وحزب الله. "بعد الضربة القوية التي تعرض لها حزب الله على يد إسرائيل، فإن سقوط الأسد يشكل ضربة قاتلة لجهود النفوذ الإيرانية في الشرق الأوسط"، كما قال سيترينوفيتش. وأضاف: "هناك بالطبع ارتباط بين الأمرين، فمن الواضح أن ضعف حزب الله وخاصة اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، الذي كان ملتزماً شخصياً بإنقاذ الأسد، أدى إلى تسريع الإطاحة بالنظام السوري". كما أصبحت إيران نفسها أكثر عرضة للخطر، فقد قُتل العديد من ضباط الحرس الثوري الإسلامي المؤثرين في الغارات الجوية في دمشق وبيروت في الأشهر الأخيرة. ووفقًا للمعهد الأميركي لدراسة الحرب، أدت موجة من الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية الإيرانية في تشرين الأول إلى تعطيل قدرة طهران على إنتاج أسلحة رئيسية وتدمير العديد من أصول الدفاع الجوي الحيوية".وبحسب الموقع، "سيطرت جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة على العاصمة دمشق هذا الأسبوع، مما أدى إلى نهاية الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا. وقالت الجماعة إنها تعمل الآن على إنشاء "حكومة إنقاذ". في وقت مبكر من الحرب الأهلية في سوريا، أرسلت إيران وحزب الله مقاتلين عندما بدا أن الأسد قد يُطاح به، وانضمت روسيا في وقت لاحق. استعادت الحملة الأراضي، حتى مع بقاء سوريا مقسمة إلى مناطق سيطرة حكومية وأخرى للمتمردين، ولكن سرعة انهيار الأسد على مدى الأسبوع الماضي أشارت إلى مدى اعتماده على الدعم من إيران وروسيا والذي لم يأت في اللحظة الحاسمة. فلا تزال روسيا غارقة في أوكرانيا بعد سنوات من شن غزو واسع النطاق هناك في عام 2022. وقال جيمس غيلفين، أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إنه نظرًا لأن محور المقاومة كان "في حالة انهيار شبه كامل"، فإن إيران لديها مشاكلها الخاصة التي يتعين عليها التعامل معها".وتابع الموقع، "قال سيترينوفيتش إن انهيار نظام الأسد أظهر قدرة إيران المحدودة على التأثير على ما حدث في الشرق الأوسط من دون حزب الله إلى جانبها. وأضاف: "الآن سيتعين على إيران أن تحسب مسارًا جديدًا وتجد حلًا من شأنه أن يعزز قدرتها على ردع إسرائيل والولايات المتحدة بمفردها، دون دعم حقيقي من وكلائها".أما بالنسبة لإسرائيل، فكان كسر شبكة إيران الإقليمية هدفًا رئيسيًا. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سقوط الأسد بأنه "يوم تاريخي"، قائلاً إنه "نتيجة مباشرة لعملنا القوي ضد حزب الله وإيران، الداعمين الرئيسيين للأسد". وقال المعموري إن نفوذ إيران الإقليمي قد تضاءل بشدة، مما يجعلها أكثر عرضة للصراع المباشر مع إسرائيل".وبحسب الموقع، "من غير المرجح أن ينهار محور المقاومة. وقال المعموري "إن حزب الله يتمتع بتنظيم قوي للغاية، ولديه طاقم قوي ومقاتلون أقوياء، ولديه نظام عملياتي قابل للتنفيذ، ولديه نظام هرمي قوي. لذا فمن غير المرجح أن نقول إنه سينهار". وأضاف: "لكنه سيواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بحضوره السياسي في سوريا وفي الحكومة اللبنانية بشكل عام، وكذلك في ما يتعلق بالمقاومة العسكرية ضد إسرائيل بشكل خاص". وستواجه إيران صعوبة في إعادة بناء حماس وحزب الله، لذا يعتقد المحللون أن طهران من المرجح أن تعطي الأولوية لتحويل مركز ثقل محور المقاومة شرقا.وقال المعموري إن إيران ستكون قادرة على الاستفادة من علاقاتها باليمن والعراق وفصائلها المسلحة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي".ورأى الموقع أن "إيران لا تزال متمسكة بورقة برنامجها النووي، رغم إصرارها على أنها تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط. وقال مالكولم ديفيس، المحلل البارز في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، إن إيران من المرجح أن تشعر بالقلق بشأن استقرارها، وتركز على منع الانتفاضة المدنية داخل بلدها. ولكن كان هناك أيضًا تهديد بالتصعيد النووي ردًا على "الموقف الأقوى بكثير" لإسرائيل. وقال: "إنها بحاجة إلى تصحيح الخلل الذي ظهر الآن نتيجة لانهيار محور المقاومة على ما يبدو، حتى تتمكن من التسابق للحصول على خيارات الأسلحة النووية أيضًا"."