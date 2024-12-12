موسكو قد "تطلق صاروخ أوريشنيك" آخر.. مسؤول أميركي يكشف

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قال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان "روسيا أشارت إلى نيتها إطلاق صاروخ تجريبي آخر من طراز أوريشنيك على أوكرانيا، ربما في الأيام المقبلة".يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية التي استهدفت، الثلاثاء الماضي، مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا إلى 10 بعد العثور على جثة امرأة، وفق ما أعلن الحاكم المحلي إيفان فيدوروف، اليوم الخميس.وأضاف فيدوروف أن شخصا واحدا ما زال تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن 22 شخصا أصيبوا خلال الهجوم الذي أدى إلى تدمير عيادة خاصة ومبنى إداري في وسط المدينة.ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الهجوم الوحشي" للقوات الروسية، بحسب تعبيره، ودعا الغربيين إلى تسليم أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك بطاريات باتريوت الأميركية لإنقاذ "آلاف الأرواح" من "الرعب الروسي".في المقابل، قال رمضان قديروف رئيس الشيشان، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سطح منشأة تابعة للشرطة في منطقة الشيشان في وقت مبكر من اليوم الخميس، وهي الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع.وكتب قديروف على تطبيق تيليجرام عن الحادث الذي وقع في العاصمة غروزني "انفجرت المسيرة في الهواء وألحقت أضرارا بالسقف وهشمت نوافذ، وأشعلت الشظايا المتساقطة حريقا صغيرا ولكن تم إخماده سريعا".وأصيب أربعة أفراد من وحدة تحرس المنشأة بجروح طفيفة.هذا ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو، اليوم الخميس، بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا في ضوء وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة.(العربية)