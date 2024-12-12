Advertisement

عربي-دولي

نائبة الأسد تُبارك سقوط النظام: الحرية لا تُمنح بل تُنتزع

Lebanon 24
12-12-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1291725-638695982113271960.png
Doc-P-1291725-638695982113271960.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت نجاح العطار، نائبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إن سقوط النظام يمثل لحظة فارقة في تاريخ سوريا، مؤكدة أن هذه المرحلة يجب أن تكون بداية لبناء دولة الحرية والديمقراطية والقانون.

وأكدت العطار في بيان لها، أن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع، مشيرة إلى أن الشعب السوري لن يقبل مجدداً بالوصاية أو الاستبداد، وأن عهد النخب والأنظمة الفردية قد ولى إلى غير رجعة.
Advertisement
وقالت العطار: "الأجيال الجديدة رفضت الظلم والقهر اللذين مارستهما الطغم الحاكمة لعقود، وأثبتت أن الشعب قادر على انتزاع حقوقه في الحرية والديمقراطية. ما حدث في سوريا يعكس تحولاً مشابهاً لما جرى في دول أخرى استبدلت أنظمتها القمعية بأنظمة ديمقراطية".

وأضافت العطار أن العقود الماضية شهدت تغولًا متزايداً من الأجهزة الأمنية، قائلة: "كان مرعباً اكتشاف مدى الإجرام السادي الذي ارتكب في سجون مثل صيدنايا. هذه الممارسات عكست الوجه الحقيقي للقمع الذي تعرض له الشعب السوري".


وأشارت إلى أن السنوات التي قضتها في خدمة الوطن ركزت على نشر الثقافة والمعرفة من خلال بناء مؤسسات مثل المكتبة الوطنية في دمشق والمراكز الثقافية، معتبرة أن تلك الجهود كانت جزءاً من واجبها كمواطنة تسعى لرد جميل الوطن.

وأكدت العطار أن الشعب السوري يعيش مرحلة تاريخية يجب أن تؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون، مضيفة: "القرار الآن بيد الشعب، وليس بيد فرد أو حزب. المستقبل يعتمد على العمل الجماعي والقانون العادل الذي يحمي حقوق جميع السوريين دون استثناء".

واختتمت تصريحها بدعوة السوريين إلى الوحدة والعمل قائلة: "حان وقت العمل يا أبناء سوريا الشرفاء، هلموا إلى بناء المستقبل. انتهى عهد الاستبداد، وأتى عهد الحرية والديمقراطية". (ارم نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2024-12-12
04:45 | 2024-12-12
04:24 | 2024-12-12
04:23 | 2024-12-12
04:22 | 2024-12-12
04:10 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24