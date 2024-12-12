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عربي-دولي
عن تحليق مسيرات إيرانية في أجواء نيوجيرسي.. هكذا علق البنتاغون!
Lebanon 24
12-12-2024
|
04:23
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رفضت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ادعاء أحد أعضاء الكونغرس بأن "سفينة " إيرانية تقف وراء طائرات مسيرة كبيرة تم رصدها فوق نيوجيرسي في الأسابيع الأخيرة.
وادعى العضو الجمهوري في الكونغرس جيف فان درو من نيوجيرسي أنه سمع من "مصادر عليا" أن الأجسام الطائرة مرتبطة بإيران. وقال لقناة "فوكس نيوز "إن تلك المسيرات كانت قادمة من "سفينة أم" إيرانية في المحيط الأطلسي".
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وأضاف "هذه السفينة الإيرانية قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت طائرات مسيرة على كل شيء يمكننا رؤيته أو سماعه.. هذه من مصادر عليا. لا أقول هذا باستخفاف". مضيفا "يجب إسقاط تلك المسيرات".
لكن نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ رفضت هذه المزاعم بشكل قاطع. وقالت في إفادة -أمس الأربعاء- "لا يوجد أي حقيقة في ذلك، ولا توجد سفينة إيرانية قبالة سواحل الولايات المتحدة، ولا توجد سفينة أم تطلق طائرات مسيرة باتجاه الولايات المتحدة".
وأضافت "أن التقييم الأولي للبنتاغون هو أن هذه ليست مسيرة قادمة من كيان أجنبي أو عدو".
يأتي بيان البنتاغون بعد أسابيع من الإبلاغ عن توغلات غير مفسرة علنا لطائرات مسيرة فوق القواعد الجوية الأميركية في بريطانيا.
وقال فيل مورفي حاكم ولاية نيوجيرسي -يوم الاثنين الماضي- إنه تم الإبلاغ عن عشرات المشاهدات فوق نيوجيرسي منذ 18 تشرين الثاني، مع الإبلاغ عن 49 مشاهدة يوم الأحد الماضي وحده.
وأضاف أن بعض المشاهدات حدثت بالقرب من ترسانة بيكاتيني -وهي منشأة بحثية عسكرية حساسة- وكذلك بالقرب من ملعب الغولف الخاص بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في بلدة بيدمينستر.
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