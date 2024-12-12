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عربي-دولي
بعد أكثر من نصف قرن.. "البعث" في سوريا يعلق نشاطاته حتى إشعار آخر
Lebanon 24
12-12-2024
|
04:45
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أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا اليوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.
وجاء في بيان حمل توقيع الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي: "بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت القيادة تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر، كما تقرر إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليا أو جزئيا".
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وأضاف البيان أنه تقرر "إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلا، و تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك".
وتابع: "توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية، وتوضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي".
وختم: "يعمم هذا البيان على كافة الرفاق وعلى جميع المستويات الحزبية".
وبعد أكثر من نصف قرن من إمساكه بالسلطة، خسر حزب البعث الحكم صباح الأحد 8 كانون الاول عقب إعلان فصائل المعارضة السورية "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".
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