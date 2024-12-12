Advertisement

عربي-دولي

بعد أكثر من نصف قرن.. "البعث" في سوريا يعلق نشاطاته حتى إشعار آخر

Lebanon 24
12-12-2024 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1291745-638696008252378950.jpg
Doc-P-1291745-638696008252378950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا اليوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان حمل توقيع الأمين العام المساعد للحزب إبراهيم الحديد تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي: "بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت القيادة تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر، كما تقرر إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليا أو جزئيا".
Advertisement

وأضاف البيان أنه تقرر "إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلا، و تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك".

وتابع: "توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية، وتوضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي".

وختم: "يعمم هذا البيان على كافة الرفاق وعلى جميع المستويات الحزبية".

وبعد أكثر من نصف قرن من إمساكه بالسلطة، خسر حزب البعث الحكم صباح الأحد 8 كانون الاول عقب إعلان فصائل المعارضة السورية "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:37 | 2024-12-12
09:20 | 2024-12-12
09:17 | 2024-12-12
09:00 | 2024-12-12
08:57 | 2024-12-12
08:54 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24