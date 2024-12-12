فيديو انتشر من سوريا... هل تمّ العثور حقاً على أوستن تايس؟

بعدما انتشر فيديو قيل إنه للصحافي الأميركي أوستن تايس، أعلن تلفزيون سوريا نقلاً عن مصادر أن "الأميركي الذي عثر عليه في ريف دمشق ليس الصحفي المفقود".

وأضافت المصادر أن "الشخص الذي عثر عليه في ريف دمشق أميركي من ميزوري واسمه ترافيس".

وكانت قناة "العربية" أعلنت أنه تم العثور على الصحافي الاميركي المفقود أوستن تايس في الذيابية في ريف دمشق بعد إطلاق سراحه من سجون بشار الأسد.

ونشرت "العربية" فيديو زعمت أنه لتايس الذي ظهر وهو مستلق على الأرض.

وفي وقت سابق، أكدت والدة تايس، أن الأسرة لديها معلومات تفيد بأن الرجل الذي كان يعمل صحافيا واختطف في سوريا قبل أكثر من 12 عاما ما زال على قيد الحياة.

من جانبه، قال المحامي نزار زكا للـLBCI إن "الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيّ".