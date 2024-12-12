صحيفة تكشف... لماذا طلبت قوات سوريا الديمقراطية مساعدة عاجلة من إسرائيل؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" كشفت عن طلب مسؤولين كبار في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساعدة عاجلة من إسرائيل، بعد تعرّضها لهجوم من قبل الفصائل المسلحة الإسلامية المدعومة من تركيا.وحسب الصحيفة الإسرائليلية، فقد ناقشت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إمكانية الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من الأكراد، لكنها تواجه معضلة معقدة تتعلق بتداعيات أي تدخل على العلاقات المتوترة بالفعل مع تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.كما أن الموقف الأميركي الذي يفضل الحلول الدبلوماسية يزيد تعقيد الموقف الإسرائيلي، حيث نقلت مصادر دبلوماسية أن أي تحرك عسكري في سوريا يحتاج إلى موافقة أميركية، بحسب تقرير الصحيفة.وقال مصدر سياسي إسرائيلي: "الصورة معقدة. لا يمكننا التحرك في سوريا دون موافقة الولايات المتحدة، لكن يوجد احتمال أن نتمكن من شنّ عمليات محدودة في الجنوب دون أن تثير استياء واشنطن."وفي تصريحات نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، حذر قادة أكراد من أن الهجمات التركية تهدد بإنهاء وجودهم في شمال شرق سوريا، مشيرين إلى أن فصائل مسلحة مدعومة من تركيا تسعى إلى استغلال الفوضى في سوريا لتوسيع نفوذها.وقال أحد القادة الأكراد في حديث للصحيفة: "نحن الوحيدون الذين يمكننا منع التمدد التركي، لكننا بحاجة إلى دعم خارجي. إسرائيل يجب أن تساعدنا، لأن هذه الفصائل المسلحة الإسلامية قد تتحول لاحقا إلى تهديد مباشر لها". (روسيا اليوم)