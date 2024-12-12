تركيا: القوات السورية الحليفة تواصل التقدم لتطهير الشمال من المنظمات الإرهابية

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أكدت وزارة الدفاع التركية أن "القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدمها، من أجل تطهير شمالي سوريا من المنظمات الإرهابية".وقال المتحدث باسم الوزارة زكي آكتورك في مؤتمر صحافي: "بلادنا تتخذ تدابير وقائية ضد المجموعات الإرهابية، الساعية إلى تحقيق مكاسب، من خلال استغلال الوضع الذي يشكل تهديدا لأمن سوريا ومنطقتنا".وأضاف: "نؤكد مجددا أن موقفنا في قضية مكافحة التنظيمات الإرهابية واضح وعزمنا كامل".يذكر أن تركيا كانت من الدول الداعمة للمعارضة السورية منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، وقد قامت باستضافة اجتماعات للمعارضة السورية وكانت من الدول الداعية لتغيير النظام في سوريا ضمن المحافل الدولية.كما قدمت دعما لجماعات المعارضة المسلحة، خصوصا الجيش السوري الحر، وساعدت في إنشاء مناطق آمنة بالقرب من حدودها. وكانت جزءا من العمليات العسكرية المباشرة مثل "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، بهدف "تأمين حدودها" ومواجهة التنظيمات الكردية المسلحة التي تعتبرها تهديدا أمنيا. (روسيا اليوم)