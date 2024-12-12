Advertisement

عربي-دولي

تركيا: القوات السورية الحليفة تواصل التقدم لتطهير الشمال من المنظمات الإرهابية

Lebanon 24
12-12-2024 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1291767-638696048569634914.jpg
Doc-P-1291767-638696048569634914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزارة الدفاع التركية أن "القوات السورية الحليفة لتركيا تواصل تقدمها، من أجل تطهير شمالي سوريا من المنظمات الإرهابية".


وقال المتحدث باسم الوزارة زكي آكتورك في مؤتمر صحافي: "بلادنا تتخذ تدابير وقائية ضد المجموعات الإرهابية، الساعية إلى تحقيق مكاسب، من خلال استغلال الوضع الذي يشكل تهديدا لأمن سوريا ومنطقتنا".
Advertisement

وأضاف: "نؤكد مجددا أن موقفنا في قضية مكافحة التنظيمات الإرهابية واضح وعزمنا كامل".

يذكر أن تركيا كانت من الدول الداعمة للمعارضة السورية منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، وقد قامت باستضافة اجتماعات للمعارضة السورية وكانت من الدول الداعية لتغيير النظام في سوريا ضمن المحافل الدولية.

كما قدمت دعما لجماعات المعارضة المسلحة، خصوصا الجيش السوري الحر، وساعدت في إنشاء مناطق آمنة بالقرب من حدودها. وكانت جزءا من العمليات العسكرية المباشرة مثل "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، بهدف "تأمين حدودها" ومواجهة التنظيمات الكردية المسلحة التي تعتبرها تهديدا أمنيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:37 | 2024-12-12
09:20 | 2024-12-12
09:17 | 2024-12-12
09:00 | 2024-12-12
08:57 | 2024-12-12
08:54 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24