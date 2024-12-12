العريس محمود خسر حياته خلال شهر العسل.. هكذا قُتِلَ في وسط الشارع بسبب حادث سير

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في واقعة مأسوية، لقي عريس مصري حتفه بطعنة نافذة في القلب خلال شهر العسل بسبب مشاجرة عقب حادث سير بدراجة نارية في منطقة فيصل في الهرم في محافظة الجيزة.وخرج العريس محمود تامر البالغ من العمر 23 عاما من منزله بعد نحو شهر من زواجه بصحبة شقيقه وصديقه، ولم يكن يتصور أن تكون نهايته خلال دقائق بهذه الصورة البشعة، حيث كان يقود دراجة نارية واصطدم بأحد الأشخاص.ورغم اعتذاره وعدم وجود خسائر لدى الطرف الثاني، نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب عدم تقبل الشاب الآخر للأمر، ما دفعه للإستعانة بشخصين آخرين، وتطور الأمر.وقام الشاب بتوجيه طعنة نافذة بقلب العريس باستخدام سلاح أبيض بحوزته، حيث سقط أرضاً في الحال وسط ذهول المارة، بينما أصيب شقيق وصديق العريس بعدة جروح في الوجه.وبعد إلقاء القبض على المتهمين، قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل. (العربية)