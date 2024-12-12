Advertisement

عربي-دولي

دبابات وطيران مسيّر... مخاوف من تأثر سد تشرين جراء التصعيد العسكري في منبج

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1291813-638696113054683330.jpg
Doc-P-1291813-638696113054683330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في سوريا، اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم تركي على سد تشرين الواقع جنوب شرق مدينة منبج، باستخدام الدبابات والطيران المسير.

وتدور اشتباكات عنيفة في المنطقة، وسط قصف مكثف من الطائرات والدبابات التركية.
Advertisement


وتسبب هذا التصعيد العسكري في قلق شديد بشأن سلامة سد تشرين، الذي يُعد منشأة حيوية توفر المياه والطاقة لمنطقة واسعة في سوريا.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن القصف المستمر قد يؤثر بشكل كبير على بنية السد وقدرته على توفير الموارد الأساسية للسكان.


في ظل تدهور الوضع الأمني، يزداد القلق من تأثير الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، مما يزيد من معاناة سكان منبج والمناطق المجاورة الذين يخشون من تداعيات تدمير السد على حياتهم اليومية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:37 | 2024-12-12
09:20 | 2024-12-12
09:17 | 2024-12-12
09:00 | 2024-12-12
08:57 | 2024-12-12
08:54 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24