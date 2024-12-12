رفع "العلم الأخضر" في القنصلية السورية في دبي

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رُفِع العلم السوري الأخضر المعروف بنجماته الثلاث داخل مبنى القنصلية العامة السورية في دبي، وفقا لما أظهرته لقطات مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.وخلال الأيام التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، بدأت عدة سفارات سورية برفع العلم الجديد الذي يعود تاريخه لفترة استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي عام 1932.وقطعت دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق اعتبارا من العام 2012، احتجاجا على قمع دمشق التظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد آنذاك، قبل أن تستأنفها تباعا بدءا من العام 2018 باستثناء قطر.وتقود هيئة تحرير الشام التحالف الذي دخل الأحد دمشق، وأطاح بعائلة الأسد التي حكمت البلاد بيد حديد على مدى نصف قرن.ورغم أنها نأت بنفسها عن تنظيم القاعدة المتطرف، ما زالت الهيئة محظورة في العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تصنفها إرهابية. (الحرة)