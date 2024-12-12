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عربي-دولي

للقاء الجولاني.. وفد تركي-قطري رفيع المستوى في دمشق

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:41
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وصل وفد تركي-قطري رفيع المستوى، اليوم  الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، بالإضافة إلى فريق استشاري موسّع.
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ومن المقرر أن يُعقد اجتماع موسّع بين الوفد والقائد العام لغرفة التنسيق العسكري، زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. (سكاي نيوز) 
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