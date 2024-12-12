للقاء الجولاني.. وفد تركي-قطري رفيع المستوى في دمشق

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ومن المقرر أن يُعقد اجتماع موسّع بين الوفد والقائد العام لغرفة التنسيق العسكري، زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. (سكاي نيوز)