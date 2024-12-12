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إقتصاد

أغنى عائلات العالم لهذا العام.. 3 عائلات عربية ضمن المراتب الأولى

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:00
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أصدرت "بلومبرغ" لائحة أغنى عائلات العالم لهذا العام وتضمّن التصنيف ضمن المراتب العشر الأولى ثلاث عائلات عربية.


ووفقاً لـ"بلومبرغ"، احتلت عائلة والتون الأميركية، المالكة لسلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، المرتبة الأولى بثروة بلغت قيمتها 432.4 مليار دولار.
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وجاءت عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات ثانيا بثروة بلغت 323.9 مليار دولار، تبعتها عائلة آل ثاني في قطر في المركز الثالث بصافي ثروة وصلت لـ172.9 مليار دولار.

في المركز الرابع، حلّت عائلة هيرميس في فرنسا، بثروة بلغت 170.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالأزياء الفاخرة.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب عائلة كوتش، بثروة بلغت 148.5 مليار دولار، قادمة من نشاطات صناعية ونفطية.

وحلت عائلة آل سعود في المملكة العربية السعودية سادسا بصافي ثروة بلغت 140 مليار دولار.

وفي المركز من السابع حلت عائلة مارس الأميركية، المالكة لعلامة الحلويات التجارية الشهيرة "مارس" بـ 133.8 مليار دولار، تبعتها عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بـ99.6 مليار دولار.

وجاءت عائلة ويرتهايمر الفرنسية المالكة للعلامة التجارية "شانيل" تاسعا بثروة بلغت 88 مليار دولار.

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