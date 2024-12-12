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عربي-دولي

تركيا تعيين رئيس جديد لبعثتها في سفارتها بدمشق وهذه هويته

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:33
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عينت تركيا، اليوم الخميس، رئيساً جديداً لبعثتها في السفارة في دمشق المغلقة منذ وقت طويل، علما أنها تعهدت معاودة فتح أبوابها بعد سقوط الرئيس السوري بشار الاسد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الاناضول الحكومية.
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وقالت الوكالة إنه "تم تعيين برهان كوروغلو قائما جديدا بالأعمال في السفارة التركية، من دون أن تحدد موعد بدء عمله".
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