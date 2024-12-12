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عربي-دولي

رئيس الاستخبارات التركية في دمشق

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:49
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وصل رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد بضعة أيام من سقوط بشار الأسد، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية.

وأظهرت مشاهد عرضتها قناة "إن تي في" التركية الخاصة، كالين خارجا من المسجد الأموي في دمشق.
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وذكرت القناة أن كالين أدى الصلاة في المسجد الذي زاره قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الأحد وألقى كلمة فيه.
وسرت شائعات مفادها أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيكون أيضا في دمشق مرافقا كالين، لكن الخارجية التركية نفت هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن "الوزير في أنقرة. لم يغادر إلى دمشق"، وذلك قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة التركية.

وتعد تركيا كذلك من أبرز داعمي الفصائل المعارضة، وقدمت دعما سياسيا للمعارضة السياسية في سنوات النزاع الأولى.

تتشارك تركيا مع سوريا حدودا بطول 900 كلم، أما المعابر الحدودية الرسمية فعددها خمسة، كما تؤوي نحو ثلاثة ملايين لاجئ فروا من سوريا بعد اندلاع النزاع عام 2011، وتأمل أنقرة بأن يدفع التحوّل الجذري الراهن كثرا منهم للعودة إلى ديارهم.
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