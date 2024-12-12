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عربي-دولي

البنتاغون: أولويتنا حماية قواتنا في سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:58
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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن واشنطن تراقب ما يحصل في سوريا على الأرض، مشيرة إلى أن الشعب السوري أمام فرصة لشق طريقه إلى الأمام نحو المستقبل.

وأشارت إلى أن أولويات واشنطن هي حماية قواتها في سوريا والحرص على استمرار الجهود لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مع الدفع من أجل دولة سورية مستقلة وذات سيادة.
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وكشفت المسؤولة الأميركية عن وجود قنوات غير مباشرة للتواصل مع الفصائل المعارضة التي تسيطر على العاصمة دمشق، مضيفة "لدينا وسائل لإرسال رسائل لهيئة تحرير الشام عبر قنوات خلفية". 

وأوضحت أنه من "مصلحتنا الوطنية أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السوري رأي في تحديد شكل مستقبله، ومن مصلحة أمننا القومي ألا يتمكن داعش من استغلال الوضع على الأرض لذا ليس هناك أي تغيير في قواتنا في سوريا.
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