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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. هل ستفرض أوروبا الإعادة القسرية للسوريين من أراضيها؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:29
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أكّد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء ماغنوس برونر،اليوم الخميس، إن الإعادة القسرية للسوريين إلى وطنهم "غير ممكنة" في الوقت الحالي.

وأوضح برونز بعد محادثات مع وزراء الداخلية في بروكسل أن خطوة كهذه ستكون سابقة لأوانها.
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تابع: "العودة الطوعية قد تكون أكثر جاذبية للسوريين الذين يحتفلون بنهاية حكم الأسد"، متابعاً "بما أن الوضع لا يزال متقلبا، علينا التركيز على العودة الطوعية"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المادي للراغبين بالعودة.

وأشار برونر إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بمسألة المال، نعم، أعتقد أنه علينا أن نفعل شيئا".

وفي وقت سابق،أعلنت النمسا أنها تخطط للقيام بذلك، وأشارت فيينا هذا الأسبوع إلى أنها تنوي ترحيل اللاجئين السوريين بعد إسقاط فصائل المعارضة بالرئيس بشار الأسد. (سكاي نيوز) 
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