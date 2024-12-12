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عربي-دولي
بيان سعودي بريطاني عن سوريا.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
12-12-2024
|
16:57
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أكدت السعودية وبريطانيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك أن الوقت قد حان ليحظى الشعب السوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال البيان: "رحب الجانبان باتخاذ أي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري ووقف إراقة الدماء والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".
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تابع البيان:"دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري والتعاون معه. كما دعيا لتقديم الدعم لسوريا في هذه المرحلة المحورية لمساعدتها في تجاوز معاناة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأبرياء وتسببت في نزوح الملايين"، مشددين على أنه "قد حان الوقت ليحظى الشعب السوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار".
وجاء البيان المشترك عقب ختام زيارة دولة أجراها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للمملكة العربية السعودية. (روسيا اليوم)
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