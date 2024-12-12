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عربي-دولي

أردوغان وبلينكن بحثا آخر التطوّرات في سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 17:51
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إلى تركيا لإجراء محادثات تركز على جانب محوري في إرساء الاستقرار بسوريا، يتمثل في الاشتباكات الدائرة في شمال البلاد بين قوات كردية مدعومة من واشنطن وقوات من المعارضة السورية مدعومة من أنقرة.
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واجتمع بلينكن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار إيسنبوغا في أنقرة بعد زيارة الأردن في أول جولة له بالمنطقة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان وبلينكن ناقشا أحدث التطورات في سوريا، مضيفة أن أردوغان دعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك لإعادة بناء المؤسسات في سوريا.
وذكر البيان أن أردوغان أبلغ بلينكن أيضا أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا من أجل أمنها القومي ضد جميع المنظمات التي تعتبرها إرهابية، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بأي ضعف في الحرب ضد داعش.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن وأردوغان ناقشا أحدث التطورات في سوريا، كما أشار بلينكن إلى المصلحة المشتركة للولايات المتحدة وتركيا في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة تشمل الجميع.

وأضاف ميلر أن بلينكن أكد على ضرورة ضمان أن يتمكن التحالف من أجل هزيمة تنظيم داعش من مواصلة تنفيذ مهمته الحيوية.

ومن المقرّر أن يجتمع بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة.
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