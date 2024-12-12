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صحة
جائحة جديدة وفيروس قد ينتشر قريبًا.. تحذير أميركيّ واستعداد أوروبيّ
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:08
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حذر خبراء أميركيون من تهديد محتمل قد يشكله فيروس إنفلونزا الطيور، مع إشارات لتطوره نحو جائحة مستقبلية، في ظل تسجيل حالات انتشار بين الأبقار وإصابة بعض البشر في الولايات المتحدة.
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ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم تسجيل 58 حالة إيجابية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة خلال العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك، لا توجد دلائل مؤكدة على انتقال الفيروس بين البشر حتى الآن، مما يجعل تقييم المخاطر على الصحة العامة "منخفضاً"، بحسب السلطات الصحية الأميركية.
منظمة الصحة العالمية دعت إلى التأهب واتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك تعزيز المراقبة، توفير معدات الحماية للعاملين المعرضين للإصابة، والتأكيد على تبادل المعلومات بشكل منتظم لمتابعة مستجدات انتشار المرض.
وبحسب ما نشره موقع "يورونيوز" Euronews، يواجه الفيروس "إتش5 إن1" H5N1 عدة عقبات تمنعه من الانتشار بسهولة بين البشر، أهمها ضرورة حدوث طفرة وراثية للإصابة بشكل أكثر فعالية في الرئتين.
وأشارت أحدث الدراسات نالتي نشرتها مجلة "ساينس" Science إلى أن سلالة إنفلونزا الطيور المنتشرة بين الأبقار الأميركية أصبحت على بعد طفرة واحدة من الانتشار الأكثر سهولة، بين البشر.
يذكر أنّ فيروس إنفلونزا الطيور A-(H5N1) ظهر لأول مرة في الصين عام 1996، وشهد منذ العام 2020 ارتفاعًا كبيرًا في عدد البؤر بين الطيور، مع إصابة أعداد متزايدة من الحيوانات، وانتشاره في مناطق جديدة مثل القارة القطبية الجنوبية.
وكانت بريطانيا أعلنت عن شراء أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور بهدف الاستعداد لمواجهة جائحة محتملة قد تنتج عن تطور الفيروس ليصبح أكثر قدرة على إصابة البشر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة لتعزيز الجاهزية ضد مسببات الأمراض ذات القدرة على تفشي الوباء. (العربية)
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