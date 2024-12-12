لاجئون سوريون بالعراق.. انتظار الأمان قبل العودة للديار

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رغم مشاعر الفرح من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن العديد من السوريين اللاجئين في اقليم كردستان، شمال العراق، ما زالوا متخوفين من العودة وينتظرون استقرار الأوضاع كي يتمكنوا من ذلك.خديجة عبيد لاجئة سورية من مدينة دمشق، تعيش منذ سنوات في مدينة أربيل، إثر الأوضاع الأمنية التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.تقول عبيد لموقع الحرة "في البداية اضطر زوجي عام 2013 إلى ترك سوريا خشية التعرض للإعتقالات العشوائية ولجأ إلى أربيل .. بقيت أنا مع الأولاد في دمشق لكن عندما بلغ أبني السن القانوني للخدمة العسكرية اضطررت إلى اللحاق بزوجي ومازلنا نعيش في أربيل".تشير عبيد إلى أن عائلتها سعيدة بسقوط النظام السوري لكن سعادتها ممزوجة بالخوف والترقب لما ستؤول اليه الاحداث بعد ذلك.وتضيف عبيد "مشتاقون جدا ومتحمسون للعودة إلى بلدنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها لكننا قررنا الانتظار حتى تتحسن الأوضاع والخدمات ويحل الأمان ولو بنسبة قليلة ثم نعود وهذا رأي أغلب العائلات السورية التي تقطن في إقليم كردستان".لا يختلف الحال عند ماهر محمد، وهو لاجئ سوري كان يعمل خلال السنوات الماضية في لبنان لكنه اضطر إلى تركها منذ نحو عامين إثر تدهور الأوضاع هناك، ولجأ إلى أربيل حيث يعمل أجيرا يوميا في مجال البناء.يقول محمد لموقع الحرة "فرحتنا لا توصف بانهيار النظام في سوريا الذي بسببه حرمت من العودة إلى بلدي منذ عشر سنوات كوني مطلوب للخدمة العسكرية وكنت أخشى العودة لأنه سيتم زجي في المعارك التي يخوضها النظام من اجل بقاءه، حتى أنني لم أستطع العودة عند وفاة أمي"يعمل محمد الان في أربيل لتأمين المال وارساله لزوجته واطفاله لسد احتياجاتهم الأساسية في سوريا، ويقول إنه ينتظر على أحر من الجمر بدء الرحلات الجوية بين أربيل ودمشق لكي يعود وتنتهي رحلة لجوءه الطويلة.استقبل إقليم كردستان خلال السنوات الماضية أعدادا كبيرة من اللاجئين بعد الأزمة السورية عام 2011 وإندلاع معارك تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بعد عام 2014.وبحسب اخر إحصائية حكومية يبلغ العدد الإجمالي للاجئين السوريين في إقليم كردستان نحو 260 ألف لاجئ يقطنون داخل المخيمات وخارجها.وتشير السلطات الحكومية بإقليم كردستان الى أن اللاجئين السوريين لا يرغبون بالعودة إلى بلدهم رغم سقوط نظام بشار الأسد لانعدام الثقة بالأوضاع الحالية.يقول مدير مكتب محافظة دهوك لدائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في حكومة إقليم كردستان، بير ديان جعفر لموقع الحرة "اللاجئون لا يرغبون بالعودة بسبب الأوضاع الحالية بمناطقهم ونحن في حكومة إقليم كردستان سوف نستمر باحتضانهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم لحين عودتهم طوعيا إلى بلادهم".ولا يختلف اللاجئ السوري هفال حمو عن اقرانه الآخرين في تأجيل العودة إلى سوريا كونه لا يعلم إلى ماذا ستؤول اليه الأحداث في المناطق الكردية من البلاد والتي ينتمي اليها.حمو كردي من مدينة قامشلي ويقيم في اربيل منذُ بداية الاحداث في سوريا، ويقول "انتظرنا سقوط نظام الاسد وتحسن الاوضاع لنعود إلى وطننا الام، لكن لم تكتمل فرحتنا فعودتنا غلى ديارنا قد تأخذ وقتا أطول وإلى الآن لا نعلم مصير مناطقنا ان كانت آمنة أم لا".ويعزو حمو الأسباب التي تمنع هذه العودة إلى تردي الاوضاع المعيشية وعدم توفر فرص العمل إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني في المناطق الكردية والمخاوف من حدوث معارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات "قسد" المسيطرة على المناطق الكردية في سمالي وشرق سوريا.من جانبه يرى رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي السوري في إقليم كردستان، جدعان علي أن الكرد السوريين يرون أن مناطقهم لم يحصل فيها تغيير لأنها خاضعة "للإدارة الذاتية" التي يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.ويؤكد علي للحرة أن الكرد السوريين لا يفكرون في العودة حاليا، "فهناك تريث من هذه الخطوة، والناس متخوفة بنفس الوقت بالإضافة الى وجود مواجهات مسلحة في مناطقهم كما وان الإدارة الذاتية التي يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي مستمرة في التضييق على المواطنين واتخاذ سياسات التجنيد القسري للشباب"ينهي جدعان علي حديثه بالقوا إن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والمخاوف من مصير مجهول يواجه هذا البلد، كلها أسباب تجبر اللاجئين على البقاء لفترة أطول لحين استقرار تلك الأوضاع ومن ثم العودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها. (الحرة)