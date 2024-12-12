Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: ظهور الجولاني وهو يقود سيارة في دمشق.. من كان برفقته؟

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1292072-638696694144467732.png
Doc-P-1292072-638696694144467732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الخميس، وهو يقود سيارة في دمشق برفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.

وكان الجولاني يقود سيارة "مرسيدس"، وبجانبه قالن، بينما يجلس فيدان والكعبي على المقعد الخلفي.

واحتشد عدد كبير من سكان العاصمة السورية لرصد المشهد، بينما كانت السيارة تتقدم في طريق ضيق وسط حراسة رجال الأمن.
 
ويعد فيدان أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق، منذ سقوط نظام الأسد. (سكاي نيوز عربية)
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2024-12-13
02:50 | 2024-12-13
02:35 | 2024-12-13
02:16 | 2024-12-13
02:16 | 2024-12-13
02:05 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24