بالفيديو: ظهور الجولاني وهو يقود سيارة في دمشق.. من كان برفقته؟

ظهر قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الخميس، وهو يقود سيارة في دمشق برفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.



وكان الجولاني يقود سيارة "مرسيدس"، وبجانبه قالن، بينما يجلس فيدان والكعبي على المقعد الخلفي.



واحتشد عدد كبير من سكان العاصمة السورية لرصد المشهد، بينما كانت السيارة تتقدم في طريق ضيق وسط حراسة رجال الأمن.

ويعد فيدان أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق، منذ سقوط نظام الأسد. (سكاي نيوز عربية)