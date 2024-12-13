قتلى ومصابون في حريق مركز لرعاية المسنين في الأردن

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توفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين - جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين في الأردن، بحسب ما نقلت وكالة "بترا" عن وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى.وأوضحت الوزيرة الأردنية أن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.وأكدت سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.