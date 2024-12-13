اسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة... قصف مربع سكني في مخيم النصيرات واستشهاد 33 فلسطينيا

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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان فجرا، أوردته "روسيا اليوم"، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية مروعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 فلسطينيا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا.وذكر المكتب أن الجيش الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا يضم عمارات عدة يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.وأشار إلى أن "الجيش كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عمارات سكنية وفيه عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شرّدهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".واعتبر أن "هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع خطة تل أبيب بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل مع مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، تزامنا مع منع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية في إطار جريمة الإبادة الجماعية".ودان "بأشد العبارات ارتكاب الجيش الإسرائيلي لهذه المذبحة الوحشية الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء"، وطالب "كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".وحمّل "تل أبيب والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية وبخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة".وطالب "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين".