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الجيش الإسرائيلي: القضاء على عدد من عناصر "حماس" في مدينة غزة (صورة)

Lebanon 24
13-12-2024 | 01:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى بالاشتراك مع جهاز الشاباك على عنصر في حماس وقائد إحدى سرايا كتيبة الزيتون وآخرين تابعين للحركة لدى عملهم داخل مبنى استخدم بالماضي كمدرسة بمدينة غزة".


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الجمعة إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك قضيا على رئيس أحد أقسام ركن الإنتاج في حماس الإرهابية وقائد إحدى سرايا كتيبة الزيتون، إلى جانب عدد من المخربين الآخرين لدى عملهم داخل مبنى استخدم في الماضي كمدرسة "الخيرية" في مدينة غزة".
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وأضاف البيان أن "المخرب المدعو عمار دلول كان يعمل رئيسا لأحد أقسام ركن الإنتاج التابع لحماس وشكل مركز خبرات هام فيها، أما المخرب المدعو جهاد ياسين، وهو قائد سرية تابعة لكتيبة "الزيتون" الحمساوية، فقد انخرط في نشاطات هجومية ضد قوات جيش الدفاع المناوِرة في الميدان".

‏وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم أسفر عن تصفية ستة حمساويين آخرين:

المدعو يحيى مسعود محمد أشقر، وهو مخرب في حماس الإرهابية والذي اقتحم أراضي البلاد وشارك في مجزرة الـ 7 من تشرين الاول الدموية.
المدعو كمال صابر سليم عرفات، مخرب ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس.
المدعو محمد محمد أكرم أعرج، مخرب ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس.
المدعو لؤي فايز حسين علي، قائد فصيلة في حماس.
المدعو عماد عوني إبراهيم ريان، مخرب ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس.
المدعو رائد سمير مسعود خرازين، مخرب ينتمي إلى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس. (روسيا اليوم)
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