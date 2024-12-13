ستة قتلى و30 جريحا جراء حريق شب في مستشفى جنوب الهند

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قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق شب في مستشفى خاص في جنوب الهند على ما أفادت الشرطة اليوم فيما أصيب أكثر من عشرين، بحسب وكالة "فرانس برس".وغالبا ما تشهد الهند حرائق في أبنية بسبب التغاضي الكبير عن قواعد السلامة والنقص في معدات مكافحة الحرائق.واندلع الحريق مساء امس في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد وبوشر تحقيق في سبب نشوبه.وعثر على الضحايا الستة فاقدين للوعي داخل مصعد في المستشفى الواقع في مدينة دينديغول على ما ذكرت وكالة "إنديا تراست أوف غنديا" للانباء.وقال المسؤول في الشرطة أ. براديب لوكالة "فرانس برس": "إن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الحريق إلا ان وضعهم مستقر".ونشب الحريق أولا في ردهة الاستقبال في الطابق الأرضي وانتشر سريعا إلى الطوابق الأخرى