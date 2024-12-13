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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يدعو إلى التصويت لعزل رئيس البلاد

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:05
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دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم في الجمعية الوطنية نواب الحزب الحاكم إلى التصويت لصالح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سيوك يول، هذا الأسبوع بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب "روسيا اليوم".
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وقال قبل يوم واحد من التصويت على عزل يون : "إن التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مؤكدا أن "العزل هو الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى".

وقدم الحزب الديمقراطي اقتراحا جديدا لعزل رئيس البلاد أمس ، "بعد أيام من إفلاته من العزل" بسبب مقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم للتصويت.

وقال ميونغ: "إن النواب بغض النظر عن حزبهم السياسي أو ايديولوجيتهم سواء كانت تقدمية أو محافظة، يتعين عليهم احترام الدستور واتباع أوامر الشعب صاحب السيادة".

أضاف: "أن ما يجب على النواب حمايته ليس الرئيس يون أو حزب سلطة الشعب الحاكم بل حياة المواطنين الذين ينتحبون في الشوارع وسط الطقس البارد".

من جهته، قال رئيس وكالة الشرطة الوطنية للمحققين :"إن رئيس البلاد أمر الشرطة بـاعتقال جميع المشرعين أثناء فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي".
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