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عربي-دولي

سابقة هي الأولى من نوعها.. هذا ما فعلته إسرائيل بعد دخولها رفح

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:50
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أكد رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أن التقارير والبيانات الواردة من داخل مدينة رفح -بجنوب قطاع غزة– تنم عن وجود مخطط لدى قوات الاحتلال لجعل مدينة رفح مدينة غير صالحة للحياة.

وقال الصوفي، في بيان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال التي توغلت داخل مدينة رفح منذ  أيار الماضي "نفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة".
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وأوضح أن التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال "تظهر جليًّا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط كما ظهر في فيديو تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غربي المدينة".

واعتبر أن استقدام قوات الاحتلال لشركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة "سابقة هي الأولى من نوعها في حرب الإبادة الجماعية"، وقال إن ذلك "يؤكد وجود خطة مبيتة يتم تنفيذها بحق مدينة رفح التي أجبرت قوات الاحتلال أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من 7 أشهر". (الجزيرة مباشر)
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